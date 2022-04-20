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لجين عمران تكشف عدد زيجاتها لأول مرة: الزواج القادم سيكون سرًا لهذا السبب

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لجين عمران
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Teads
الأربعاء، 20-04-2022 09:21 ص

كشفت الإعلامية السعودية "لجين عمران" عن عدد زيجاتها ، معلنة ولأول مرة أنها الآن متملكة .
وقالت لجين في لقاء لها مع علي العلياني في برنامج "مراحل" أنها تزوجت مرتين ، بالإضافة إلى أنها الآن متملكة من رجل خليجي عن حب، وعلقت :"استقبلنا كورونا بالملكة ".
وأشارت إلى أنها حتى الآن لم تحدد موعد الزواج لافتة إلى أن كل شيء جاهز .
وأكدت أن الزواج سيكون سري وغير معلن ، مستدركة حديثها بنصيحة الفنان حسين الجسمي لها :"لما ترتبطين رسمي لا تحطين حياتك الزوجية على السوشيال ميديا لأنها ستخرب".
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