لجين عمران تكشف عدد زيجاتها لأول مرة: الزواج القادم سيكون سرًا لهذا السبب

الأربعاء، 20-04-2022
09:21 ص
كشفت
الإعلامية السعودية
"لجين عمران
" عن عدد زيجاتها ، معلنة ولأول مرة أنها
الآن متملكة .
وقالت
لجين في لقاء لها مع علي العلياني في برنامج "مراحل" أنها تزوجت مرتين ،
بالإضافة إلى أنها الآن متملكة من رجل خليجي عن حب، وعلقت :"استقبلنا كورونا
بالملكة ".
وأشارت
إلى أنها حتى الآن لم تحدد موعد الزواج
لافتة إلى أن كل شيء جاهز .
وأكدت
أن الزواج
سيكون سري وغير معلن ، مستدركة حديثها بنصيحة الفنان حسين الجسمي لها
:"لما ترتبطين رسمي لا تحطين حياتك الزوجية على السوشيال ميديا لأنها ستخرب".
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