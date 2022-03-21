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بسبب عدم زواجه.. هشام المليجي يفجر صدمة عن عمره الحقيقي: لسه بكون نفسي

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هشام المليجي
Native
Teads
الإثنين، 21-03-2022 12:38 م

قال الفنان هشام المليجي، إنه تجاوز العقد الخامس من عمره، مشيرا إلى أن تاريخ ميلاده الموجود على الإنترنت ليس حقيقيا.
وأضاف المليجي، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة "mbc" مصر، أنه لم يتزوج من قبل، موضحا: "الموضوع كبير.. مفيش نصيب، ومكنتش فاضي، كان في معجبات كتير بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ودلوقتي بيقولوا لي أنت كنت الكراش بتاعي.. إيه كنت دي؟! ميصحش يعني".
وتابع: "سبب آخر لعدم زواجي، هو إني بكون نفسي، وعموما عدم الزواج مش حاجة عجيبة، وعموما هناك خطأ شائع، وهو أن الزواج يجب أن يكون مبنيا على الحب فقط، لكن في الحقيقة، الزواج يلزمه التشارك في الأفكار، أما الشكل فهو لا يعول عليه.. ممكن شخص وسيم ولابس شيك بس ميسواش حاجة، وممكن حد يكون على قد حاله وتلاقي الحب كله جواه"، مشيرا إلى أن بنت الجيران كانت الحب الأول في حياته: "باقي البنات اللي حبتهم طلعوا عيني".
وأوضح، أنه يرى أن الزواج يجب أن يكون آخر قرار في حياة الإنسان، بسبب أهميته الشديدة، مشيرا إلى أنه جرئ ولا يخشى من أي شيء في حياته: "الزواج مهم جدا، وبالتالي لازم الواحد يؤجله لآخر حاجة في حياته، وبالنسبة للأطفال، فمحدش ضامن يجيبهم، وعموما أنا معنديش حاجة أخجل منها، وطول ما انبوكسك في السليم، إنتَ في السليم".
 

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