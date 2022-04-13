عايدة رياض: «عايزة اتجوز واحد أصغر مني عشان يعرف يدلعني»

الأربعاء، 13-04-2022
11:04 ص
تحدثت الفنانة عايدة رياض
عن نظرتها لفكرة الزواج
من رجل يصغرها عمراً،
وقالت : "أنا لا أفضل دا، لكن لو فكرت أو حبيت أرتبط مش هاخد واحد قدي،
لازم آخد واحد صغير طبعا".
وتابعت رياض خلال استضافتها في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه
الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار، : "أنا من مواليد 1954، لو واحدة في
سني خدت واحد أكبر منها بـ 3 سنين مثلا، هنقعد نمرّض بعض؟"
وأضافت: "ممكن يكون عمره 55 سنة مثلا لكن لذيذ، وأكيد لازم يكون معجب،
الفنانة لها قواعد أخرى ومعجبين وتاريخ، ولو فكرت في الارتباط عايزة حد يدلعني
ويفسحني".