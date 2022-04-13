الجمعة 15 أبريل 2022
توقيت مصر 09:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

صدمة بدولة خليجية.. مجهول يُدنس مسجدًا بالفضلات ويتلف مصاحفه ومحتوياته

فنانة شهيرة تهاجم المشاهد المخلة في «من شارع الهرم إلى»..ونشطاء: استري جسمك الأول

«سيدة البحيرة».. ماتت أثناء عملية في القلب وبعد وضعها في ثلاجة الموتى كانت الصدمة

ADS
 

عايدة رياض: «عايزة اتجوز واحد أصغر مني عشان يعرف يدلعني»

176-112436-aida-riad_700x400
ا
Native
Teads
الأربعاء، 13-04-2022 11:04 ص

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن نظرتها لفكرة الزواج من رجل يصغرها عمراً، وقالت : "أنا لا أفضل دا، لكن لو فكرت أو حبيت أرتبط مش هاخد واحد قدي، لازم آخد واحد صغير طبعا".
وتابعت رياض خلال استضافتها في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار، : "أنا من مواليد 1954، لو واحدة في سني خدت واحد أكبر منها بـ 3 سنين مثلا، هنقعد نمرّض بعض؟"
وأضافت: "ممكن يكون عمره 55 سنة مثلا لكن لذيذ، وأكيد لازم يكون معجب، الفنانة لها قواعد أخرى ومعجبين وتاريخ، ولو فكرت في الارتباط عايزة حد يدلعني ويفسحني".
 

إقرأ ايضا

201905230819231923

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

download

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

اااااا

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

أخبار متعلقة

images (1)

بعد طلاقها.. فنانة شهيرة: مشاهدي الحميمية ليست خادشة للحياء

download

نجل فنانة شهيرة يقتل حماه على مقهى في الجيزة والسبب صادم

image

عجوز 103 عامًا يتزوج فتاة حسناء ويرفض أخذ منشطات ليلة الدخلة

photo_2021-12-20_10-33-26

فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد 23 عام زواج برسالة غير متوقعة

31951098

قصة فنانة شهيرة تزوجت ابنها وماتت معه بعدما اكتشف أنها والدته

imgid475799

شاهد.. فتاة تقف في إشارة مرور وترفع ورقة مكتوب فيها «عايزة اتجوز»