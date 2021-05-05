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إغلاق وحظر.. ننشر قرارات الحكومة كاملة لمواجهة كورونا

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Native
الأربعاء، 05-05-2021 05:31 م الطيب حسين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ عدة قرارات اليوم الأربعاء، للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات إغلاق المحلات والمطاعم ومنشآت أخرى اعتبارا من التاسعة من مساء غد حتى 21 مايو الجاري.

وجاءت القرارات كما يلي:

ابتداءاً من الغد ولمدة اسبوعين :

- غلق المحلات والمقاهي والمطاعم والخيم الرمضانية والمولات من الساعة ٩ مساء، مع استمرار خدمة الديليفري.

- حظر الحفلات والافراح والاجتماعات والمؤتمرات نهائيا.

- اجازة عيد الفطر من يوم الاربعاء ١٢ مايو وحتى الاحد ١٦ مايو والعودة العمل يوم ١٧. - غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة في ايام العيد.

- السماح باداء صلاة العيد في المساجد التي يتم فيها اداء صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الاطفال.






 

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