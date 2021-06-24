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حسن يوسف: خطأ ارتكبته سعاد حسني أدى لوفاتها (فيديو)

حسن-وسعاد
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الخميس، 24-06-2021 10:57 ص

كشف الفنان حسن يوسف، تفاصيل علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، وعن جوانب خفية في حياتها الشخصية التي وصفها بأنها كانت في شقاء.
وتحدّث حسن عن خطأ ارتكبته سعاد حسني قائلاً: "إن سعاد حسني أخطأت عندما اختارت الذهاب إلى لندن".
وأشار إلى أن المنتجين والمخرجين كانوا سيتهافتون عليها لو ذهبت إلى لبنان.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس": "سفرها إلى لندن ربما يكون لكي تبعد عن الجو العربي والناس التي تعرفها".
وتابع حسن يوسف: "الراحلة سعاد حسني كانت متفانية في عملها"، مؤكداً: "بقدر ما كانت ناجحة ولامعة على الشاشة كانت في حياتها في منتهى الشقاء".
يذكر أن الفنانة سعاد حسني توفيت في 21 يونيو عام 2001، وتم الإعلان عن وفاةها بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن.
 

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