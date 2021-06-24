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دفن المخرج هاني جرجس في مقابر المسلمين: رفض إعلان إسلامه منعًا للفتنة

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هاني جرجس
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الخميس، 24-06-2021 12:50 ص

فجر مصدر مقرب من عائلة المخرج والمنتج الراحل هاني جرجس فوزي مفاجأة بإعلانه اعتناق الأخير الإسلام قبل وفاةه، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة التي اشتراها خصيصا عقب دخوله الإسلام.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الراحل تزوج من مسلمتين قبل وفاةه، وذلك السبب الذي جعله يعتنق الدين الإسلامي.
ورفض هاني جرجس فوزي إشهار إسلامه كي لا يثير الفتنة بين أتباع الديانتين.
وكان شقيقه المخرج الراحل أسامة فوزي اعتنق الإسلام أيضا، لزواجه من الفنانة سلوى خطاب، التي انفصل عنها بعد ذلك.
وتوفي المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي صباح الأحد الماضي.
ويعتبر الراحل أحد أبرز المنتجين في مصر في تسعينات القرن العشرين.
 

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