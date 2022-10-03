كولر يفاجئ إدارة الأهلي واللاعبين بقرار غير مسبوق

الإثنين، 03-10-2022
02:25 م
قرر مارسيل كولر
المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي
الأهلي إلغاء مران الفريق علي فترتين.
وكتب أحمد حسن نجم الكرة السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
“ فيس بوك ”: “كولر
يقرر إلغاء نظام الفترتين بالأهلي ويقرر عودة المران الجماعي في
التاسعة صباحا فقط”
ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود الجنوب أفريقي
بيرسي تاو أمام الإتحاد المنستيري بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة بمزق في العضلة
الإمامية.
ورغم أن اللاعب بدأ النزول التدريجي في التدريب
ات لكن الجهاز
الفني يرفض المغامرة به، كما يفرض الغموض نفسه علي موقف محمد شريف مهاجم الفريق نظراً
لأن هناك مخاوف من الدفع به في المباريات خلال الفترة الحالية.