شهد سعيد جنة عليوة دمرتني.. وترفض التصالح وأفكر في الاعتزال

السبت، 13-07-2024
11:24 ص
نسمه عبد الوهاب
علقت شهد سعيد
، لاعبة منتخب مصر للدراجات
، على قرار استبعادها من المشاركة في أوليمبياد باريس المقبلة، بعد تعمد إصابة زميلتها جنة عليوة
أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس في شهر أبريل الماضي، والتي تعرضت خلالها للإيقاف لمدة عام وغرامة مالية ضدها.
وأكدت «سعيد»، في برنامج «كلام الناس» على قناة «إم بي سي مصر»، أنها تعرضت للإساءة من والدة جنة عليوة
بعد الحادث الذي وقع بينهما منذ فترة طويلة، وتعرضت منها للسب وهددتها بالحبس.
وذكرت شهد سعيد
: «والدة جنة سبتني ودعت على وقالت لي سأحبسك، المأمور قال لها كيف تحبسي البنت، هذه رياضة، قالت له لا هذه شكل السجون ولا بد أن يتم حبسها، وتم إحالتي للنيابة وأخذت إخلاء سبيل والمحضر تم حفظه وهي قالت عكس ذلك، لأن النيابة كانت مصدومة إنهم يريدون حبسي بسبب ذلك».
لم يبلغني أحد بقرار استبعادي من أوليمبياد باريس
وتابعت: «الاتحاد أصدر ضدي عقوبة وحاولنا التصالح وجنة عليوة
رفضت، ولم ترد على اتصالات الاتحاد، وأنا حصلت على عقوبة الضعف، تم شطبي من السباق وإيقافي محليًا لمدة سنة، ودفع 100 فرانك سويسري أي 5000 جنيه».
وأوضحت: «لم يبلغني أحد بأي شيء أو بقرار استبعادي من أوليمبياد باريس، وأنا أقول لها أنا أسفة وحقك على، لكن ما حدث كان بدون قصد، لكن أيضًا ما قلتيه غير حقيقي».
وأردفت لاعبة الدراجات: «أنا بطلة إفريقيا موسمين متتاليين وبطلة العرب، وحطمت الرقم العربي والإفريقي، وتأهلت للأولمبياد، وهي تقول إنني غير مؤهلة وسأكون في المركز الأخير، لكن أنا أقول أنا شرف لي أن أتأهل للأولمبياد وأمثل مصر».
أفكر في الاعتزال
وقالت: «أنا عندي 19 سنة ولعبت منذ 3 سنوات، ولم يسمع عني أحد شيء، لماذا بعد حدوث موقف صغير تدمر مستقبلي وتدمر كرامتي، هي دمرت نفسيتي، وأسقطت كرامتي في الأرض، أنا أتمنى أن أحصد ميدالية في الأوليمبياد، لكنها دمرت نفسيتي».
واختتمت «سعيد»: «اتقفلت من اللعبة، وأفكر أن أعتزل، كان من الممكن أن أقدم شيئًا جيدًا لمصر، كنت أتمنى أنه عندما يسأل عني أحد يكون خير ما يسمعه، المشكلة إن الناس لا يعرفون ماذا يعني سباق الدراجات، جنة قالت إن الحكام كتبت في تقريرها أنني متعمدة إصابتها، أين هذه التقارير؟».