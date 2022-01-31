كلاكيت تاني مرة.. طالبة تتخلص من حياتها بعد تعرضها للابتزاز الجنسي

الإثنين، 31-01-2022
09:30 ص
في ثاني واقعة من نفس النوع، أقدمت طالبة
15 عامًا على الانتحار بعد
ابتزازها من جانب شباب جيرانها، حيث أنهت حياتها بـ "الحبة السامة".
وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية
، من ضبط اثنين من المتورطين بينما ما زال الباقي هاربا،
حسب ما كشفت عنه شقيقة الطالبة
الراحلة.
وأكدت شقيقتها أن جيران الأسرة وبقيادة سيدة قاموا بفبركة صور لشقيقتها
لابتزازهم، والحصول منهم على مبالغ مالية وهو ما حدث، حيث خضعوا بالفعل للضغوط
وقدموا المبالغ المطلوبة، مضيفة أن الأسرة باعت الكثير مما تملكه لتلبية رغبات
المبتزين والاستجابة لطلباتهم منعا لنشر الصور المفبركة.
ولم تتحمل شقيقتها ما يحدث وغافلتهم وتناولت حبة الغلال السامة لتلفظ
أنفاسها الأخيرة بعد فشل كافة الجهود الطبية لإنقاذها، حسب ما أكدته شقيقة الطفلة
لمؤسس حملة قاوم لمكافحة الابتزاز محمد اليماني.