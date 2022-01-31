الثلاثاء 01 فبراير 2022
توقيت مصر 00:41 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلامي كويتي شهير يعلن عودته إلى الإسلام بعد عام من ارتداده (فيديو)

السفارة الأمريكية تزف بشرى سارة لهذه الفئة من السعوديين

صور صادمة.. «صلاح» يجلس في «جردل» لعمل استشفاء بعد مباراة المغرب

فيديو يوثق المشاجرة.. تعرف على سبب تجدد الاشتباكات بين لاعبي مصر والمغرب

ضربة قاصمة.. ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية بدولة عربية

مدرب المغرب يفاجئ الجميع بتصرف غير لائق بعد الهزيمة من مصر

إلهام شاهين: فيلمي +18 وأتمنى أن يراه الجميع.. وماذا عن زوجها؟

بعد مباراة المغرب.. كيروش يطلب إجراءات مشددة قبل لقاء الكاميرون

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

رضا عبدالعال بهجوم عنيف على نجمي منتخب مصر:«لازم يقعدوا على الدكة»

ADS
 

كلاكيت تاني مرة.. طالبة تتخلص من حياتها بعد تعرضها للابتزاز الجنسي

135be37d-b880-4154-b34b-338b6b655f67-645x505
الطالبة
Native
Teads
الإثنين، 31-01-2022 09:30 ص

في ثاني واقعة من نفس النوع، أقدمت طالبة 15 عامًا على الانتحار بعد ابتزازها من جانب شباب جيرانها، حيث أنهت حياتها بـ "الحبة السامة".
وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، من ضبط اثنين من المتورطين بينما ما زال الباقي هاربا، حسب ما كشفت عنه شقيقة الطالبة الراحلة.
وأكدت شقيقتها أن جيران الأسرة وبقيادة سيدة قاموا بفبركة صور لشقيقتها لابتزازهم، والحصول منهم على مبالغ مالية وهو ما حدث، حيث خضعوا بالفعل للضغوط وقدموا المبالغ المطلوبة، مضيفة أن الأسرة باعت الكثير مما تملكه لتلبية رغبات المبتزين والاستجابة لطلباتهم منعا لنشر الصور المفبركة.
ولم تتحمل شقيقتها ما يحدث وغافلتهم وتناولت حبة الغلال السامة لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد فشل كافة الجهود الطبية لإنقاذها، حسب ما أكدته شقيقة الطفلة لمؤسس حملة قاوم لمكافحة الابتزاز محمد اليماني.
 

إقرأ ايضا

Image1_1202126105137376103438

إعلامي كويتي شهير يعلن عودته إلى الإسلام بعد عام من ارتداده (فيديو)

الهام-شاهين

إلهام شاهين: فيلمي +18 وأتمنى أن يراه الجميع.. وماذا عن زوجها؟

2022_1_31_11_0_9_215

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

أخبار متعلقة

images

طالب يستدرج طالبة وبعد دخولها شقته كانت الصدمة

26-01-22-365893769

سهير المرشدي تستغيث: «أختي ماتت من يومين ومش عارفة أدفنها»

الكاتب الصحفي ياسر رزق

صدمة.. وفاة ياسر رزق بأزمة قلبية مفاجئة

صورة-أرشيفية

وفاة لاعب خليجي بشكل مفاجئ أثناء المباراة

9479703_1610692491

صورة نادرة.. عبدالحليم حافظ يُعاين قبره قبل موته ودفنه فيه

2016_3_2_15_49_41_570

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية