طالب يستدرج طالبة وبعد دخولها شقته كانت الصدمة

الأحد، 30-01-2022
12:27 م
ضبطت أجهزة الأمن
3 طلاب استدرجوا فتاة قاصرا إلى شقة أحدهم بمدينة 15
مايو، حيث جردوها من ملابسها وصوروها عارية بقصد ابتزاز
ها وممارسة الجنس معها.
وتلقت شرطة 15 مايو بلاغا من فتاة عمرها 15 سنة أفادت فيه باستدراج 3 شباب
لها وهم أحمد ويوسف وزياد لشقة أحدهم وتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية رغما
عنها.
وأدلى المتهم الأول بأنه أقدم على استدراج الفتاة لشقته مستغلا ارتباطها به
بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم وأصدقائه يجردونها من
ملابسها ويصورنها عارية لابتزاز
ها.
وألقى الأمن
القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بفعلتهم.