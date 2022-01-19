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حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

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حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

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عمر جونيور
Native
Teads
الأربعاء، 19-01-2022 10:46 ص

تداولت مواقع وصفحات على السوشيال ميديا، أنباء عن وفاة حفيد الفنان الراحل عمر شريف في حادث سير، وهو ما رد عليه عمر جونيوربنفسه، من خلال نشر صورة "مقرفة" وغير اخلاقية لمؤخرته.
ونفى عمر جونيور هذه الاخبار مؤكدا انه بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير من الاساس ونشر صورة لمحادثة بينه بين والده طلب منه نشر بيان انه على قيد الحياة وانه باستطاعته نشر صور لمؤخرته لتأكيد ذلك.
و"جونيور" لا يستحي من إعلان شذوه وأنه "مثلي الجنس" ودائمًا ما يثير الجدل بصور جريئة له مع أصدقاء له، في الوقت الذي يحظى بهجوم دائم من متابعيه.

 

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