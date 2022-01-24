الإثنين 24 يناير 2022
توقيت مصر 15:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

وجبة فسيخ تقتل المقرئ سيد عيسى ونجله الطبيب وزوجته

وفاة «الدريعي».. آخر ظهور للداعية السعودي على سرير المرض قبل وفاته

اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

المشهد الجرئ.. أشرف زكي يفاجئ الجميع: منى زكي أدت دورها ببراعة

بعد غياب 9 سنوات.. فنانة شهيرة تظهر وتكشف ما حدث لها: المخرج كان عايزني ورفضت

شاهد.. الإمارات ترد على هجوم الحوثي بطلعة جوية ناجحة

ADS
 

وفاة لاعب خليجي بشكل مفاجئ أثناء المباراة

صورة-أرشيفية
ا
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 09:56 ص

توفي اللاعب العماني منذر علي الحراصي، أحد لاعبي الفرق الأهلية بنادي “الرستاق” العماني، بعد سقوطه على أرضية الملعب، بشكل مفاجئ.
ونعى نادي الرستاق لكرة القدم عبر حسابه الرسمي وفاة اللاعب منذر الحراصي.
وقال:"يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر. والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء. تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشهد شهر ديسمبر الماضي وفاة مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط متأثرا بسقوطه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي.

 

إقرأ ايضا

1438376_0

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

1707394_0

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

270e7431fe

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

أخبار متعلقة

9479703_1610692491

صورة نادرة.. عبدالحليم حافظ يُعاين قبره قبل موته ودفنه فيه

2016_3_2_15_49_41_570

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

19_2021-637501386156393273-639

زوج سميرة أحمد ينشر صورتها بعد أنباء عن وفاتها.. شاهد كيف أصبحت

762-645x505

فيديو مأساوي.. وفاة 16 شخصًا في سيارتهم بسبب البرد وسقوط الثلوج في باكستان

images-34-1-646x375

وفاة الفنان أحمد الحجار أثناء مشاهدة التلفاز

إبراهيم-حجازي-4-600x338

وفاة الإعلامي إبراهيم حجازي