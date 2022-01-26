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صدمة.. وفاة ياسر رزق بأزمة قلبية مفاجئة

الكاتب الصحفي ياسر رزق
ياسر رزق
Native
Teads
الأربعاء، 26-01-2022 10:26 ص

حالة من الصدمة انتابت الجميع، عقب إعلان وفاة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرا بأزمة قلبية، صباح اليوم الأربعاء.
وأعلن الكاتب الصحفي في صحيفة "أخبار اليوم"، جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق ورئيس مجلس الإدارة.
وعلى حسابه في فيسبوك، قال جمال حسين: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".
هذا ويعتبر الكاتب الصحفي ياسر رزق يعد من أبرز واشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي.
يذكر أنه صدر للكاتب  ياسر رزق مؤخرا كتاب "سنوات الخماسين"، حيث أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة هذا الكتاب، أدارها الدكتور سامي عبد العزيز، وشارك في المناقشة والحضور من السياسيين والمفكرين كل من الوزير الأسبق منير فخرى عبد النور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق.
 

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