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عرض دية 7 مليون على أسرة نيرة أشرف مقابل العفو عن القاتل

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نيرة أشرف
Native
Teads
السبت، 02-07-2022 08:26 ص
رفضت أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها بالجامعة محمد عادل، الحصول على دية لابنتها بمقدار 7 ملايين جنيه، مقابل التنازل عن القضية والعفو عن القاتل.
وكانت شقيقة نيرة قد نشرت، عبر حسابها على ”فيسبوك“، محادثة حول طلب مجهولين دفع دية تتراوح بين 5 ملايين جنيه و7 ملايين جنيه في مقابل التنازل عن القضية.
وقال والد نيرة في تصريحات صحفية: ”حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام ما قلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم“.

وأضاف باكيًا: ”لازم التنفيذ يبقى علني، وعشان كل واحد بيتكلم يخرس خالص، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك“.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
 

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