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مركز صيانة يحرر محضرًا ضد "زيزو" بعد تراجع ممدوح عباس عن سداد ثمن صيانة سيارته

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الأربعاء، 19-03-2025 11:23 ص

 

 

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تحرير محضر ضد زيزو بسبب صيانة سيارته وتراجع ممدوح عباس عن تحمل 3 مليون من تكاليف الصيانة .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "تراجع ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك عن تحمل 3 ملايين جنيه تكاليف صيانة سيارة زيزو بعد اتلافات حدثت بها داخل الزمالك منذ عدة أشهر والتوكيل يحرر محضرا ضد زيزو لعدم سداد التكاليف.

تفاصيل المحضر :

اتهم صاحب مركز صيانة سيارات في القاهرة، لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، بامتناعه عن سداد قيمة تصليح سيارته داخل مركز الصيانة بمنطقة القطامية، بعد إجراء إصلاحات في السيارة تجاوزت 3 مليون جنيه.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة القطامية تضمن ورود بلاغا من صاحب مركز صيانة سيارات اتهم فيه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، بعدم سداد قيمة صيانة السيارة الخاصة به بعد إصلاحها في مركز الصيانة.

 

وقرر صاحب مركز صيانة السيارات في بلاغه بقسم القطامية، أن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، قام بالحضور بسيارته إلى مقر المركز في القطامية وطلب إصلاح سيارته وبلغت تكاليف الإصلاحات 3 مليون جنيه، سدد منها مليون واحد فقط ولم يقوم بسداد المتبقي منه المبلغ.

 

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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