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كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب لاعب الأهلي السابق مواطن في الساحل

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كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب لاعب الأهلي السابق مواطن في الساحل

الثلاثاء، 13-08-2024 12:03 م


وثقت كاميرات المراقبة لحظة تعدي لاعب النادي الأهلي الأسبق أحمد عادل، على أحد الأشخاص في منطقة الساحل الشمالي.

وأظهر الفيديو اشتباكًا بدأ بحوار بين اللاعب ورجل، سرعان ما تصاعد إلى اشتباك بالأيدي بدأ به أحمد عادل، قبل أن يتجمع العديد من الحاضرين لفض النزاع.

وفي تصريحات سابقة قالت ابنة المجني عليه، إن والدها تعرض للاعتداء من قبل لاعب الأهلي السابق بمساعدة أربع سيدات، ما أسفر عن إصابته بكسور خطيرة وجروح في منطقة الرقبة، استدعت إجراء عملية جراحية لتركيب شرائح و9 مسامير بسبب تلك الكسور.

وأشارت الابنة إلى أن الحادثة بدأت بمشادة بسيطة بين شقيقها البالغ من العمر 6 سنوات وابن اللاعب السابق، حيث تسبب ابن اللاعب في خدش برأس شقيقها.


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