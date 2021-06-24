فعل فاضح داخل مسجد.. وبيان عاجل من الأوقاف

الخميس، 24-06-2021
05:38 م
أصدرت
وزارة الأوقاف
، بيانا حول إيقاف عامل ارتكب "جريمة شنعاء"، داخل أحد مساجد
أبو كبير في محافظة الشرقية.
ومن
جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف
في محافظة الشرقية مجدي بدران إن المديرية رفعت مذكرة
بشأن العامل إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي أوضحت أنه لصالح العمل،
فوافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
، على إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء
التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليه.
فيما
بدأت الواقعة بتقديم بلاغ من أسرة إلى مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية تتهم فيه
عاملا بمسجد
البنوية بارتكاب فعل غير أخلاقي، فتم إلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات
القانونية حيال الواقعة.
كما
تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة،
التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وقررت حبس المتهم 4 أيام
على ذمة التحقيقات.