حكاية صورة القس داخل المسجد التي أثارت الجدل

الثلاثاء، 13-07-2021
09:01 م
أثارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل
، بعد
نشرها صورة لقس
في أحد المساجد يتحدث مع أطفال داخل المسجد
.
وادعى ناشرو الصورة أنها لأحد الكهنة المسيحيين أثناء تبشيره
للأطفال المسلمين داخل أحد المساجد، وتحت رعاية وزارة الأوقاف
، لكن هذا الادعاء زائف
وغير دقيق على الإطلاق.
الصورة انتشرت على “فيسبوك” و”وتويتر”، وادعى الناشرون أنها
كانت خلال ندوة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف، وأنها اتخذت في مسجد
النور بمدينة
شبرا في محافظة القاهرة.
لكن في الحقيقة، بعد بحث وتدقيق، تبين أن الصورة التقطت قبل
3 سنوات في مسجد
بمحافظة أسوان، والتي تظهر زيارة لأطفال حضانة العذراء مريم، إلى المسجد
،
لتقديم التهنئة للمسلمين بعيد المولد النبوي.