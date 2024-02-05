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أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد خروجه من المستشفى

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العوضي
الإثنين، 05-02-2024 12:15 م

احتفل محبو الفنان أحمد العوضي بخروجه من المسشتفى، بعد تعرضه لأزمة صحية بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.
وذكرت وسائل إعلام أن العوضي ظهر لأول مرة بعد خروجه من المستشفى في بلاتوه مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه في رمضان 2024.
وظهر العوضي والجمهور ملتفًا حوله، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في أعقاب انفصاله عن ياسمين وانتهائه من تصوير فيلم "الإسكندراني".
وحرص العوضي على التقاط الصور مع جمهوره ومحبيه الذين التفوا حوله، وهتفوا له مرددين: "بنحبك يا عوضي".
ويشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، في أول بطولة مطلقة له على الشاشة الصغيرة.
ويشاركه بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد علاء، ليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.
وكان العوضي تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام القليلة الماضية، دخل إثرها إلى المستشفى، وقال في تصريحات تليفزيونية: "كنت أصور طول الوقت وأخرج من التمرين إلى التصوير والعكس، وتعرضت لأزمة صحية ألزمتني المستشفى".


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