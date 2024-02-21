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بعد أيام من زواجه محمود عامر ينهار من البكاء على الهواء..ما القصة؟

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محمود عامر
الأربعاء، 21-02-2024 12:04 م نسمه عبد الوهاب
حرص الفنان محمود عامر على توجيه رسالة مؤثرة لأبنائه وطالب منهما أن لا ينزعجوا بما حدث خلال الفترة الماضية منه، وزواجه من فتاة تصغره في العمر.
«متزعلوش مني».. رسالة محمود عامر لـ أبنائه
وأضاف محمود عامر خلال لقائه ببرنامج «قعدة ستات» والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري متأثرا: «أقول لإبراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما نجم جميل أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة، بنوتي بنت عمري أميرة ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا»

وتابع منهارًا من البكاء قائلًا: «متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم بس أنتم أقرب ناس وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه أوعوا تنسوني».

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