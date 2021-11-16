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قرار عاجل من وزير التعليم بإلغاء نماذج الامتحانات

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وزير التعليم
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الثلاثاء، 16-11-2021 11:35 ص
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم إلغاء نماذج الإمتحانات تماماً، مضيفا أن المناهج سيتم تدريسها حتي موعد الإمتحان وسيمتحن الطالب علي ما تعلمه فقط.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "نقدم كل ما نستطيع تقديمه حتي يتم الإستغناء عن الدروس الخصوصية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي".
وأضاف طارق شوقي: "تم تسليم جميع الكتب للمدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي، ويتم تدريب المعلمين بصورة دورية علي المناهج التعليمية".
وأكمل وزير التربية والتعليم: "البعض ينساق وراء الموجة علي السوشيال ميديا وينتقدون فقط لمجرد الإنتقاد دون دراية".
 

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