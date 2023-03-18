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قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي .....تفاصيل

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الزمالك
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السبت، 18-03-2023 12:47 م نسمه عبد الوهاب
يؤمن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق له مصلحة في أزمة تسريب عقود لاعبي الفريق الأبيض

وودع نادي الزمالك دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من شباب بلوزداد في ملعب 5 يوليو بهدفين دون رد ضمن خامس جولات المسابقة لحساب المجموعة الرابعة


وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: نعتذر لجماهير الزمالك، وعلينا ألا تؤثر المشاعر علينا في تلك المرحلة، سنتخذ قرارات حاسمة في الساعات المقبلة ولعبنا مباراة جيدة ولن نبحث عن شماعات نعلق عليها الأخطاء، وننتظر تحديد موعد زيارة مرتضى منصور لاستشارته في القرارات

وواصل "كان هناك تخاذل منذ اللقاء الأول ضد شباب بلوزداد في القاهرة ،لدينا مشاكل ورئيس النادي خلف القضبان ونسعى جاهدين لحل الأزمات لا أريد القول إن هناك الكثير
 

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