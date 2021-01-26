الثلاثاء 26 يناير 2021
توقيت مصر 22:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قتل ومخدرات.. حكم بحبس نجل وزير سابق

الطب الشرعي يحسم جدل وفاة حاتم علي بأحد الفنادق

طليقة نجل «القذافي» ترتكب مجزرة في سوريا

بث مباشر.. مباراة الاهلى وبيراميدز في الدورى

رسالة عاجلة من أمير قطر للملك سلمان

حقيقة منح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز أمام الأهلي

رسميًا.. توقيع أول مذكرة تفاهم بين السودان وإسرائيل

سعد الصغير يتصدر الترند بشكل مفاجئ

بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

تعليق ناري ن عبدالله رشدي عن الزنا بالفتيات في سن 13 سنة

ADS
 

قتل ومخدرات.. حكم بحبس نجل وزير سابق

image
ا
 
الثلاثاء، 26-01-2021 09:37 م المصريون

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة نجل وزير سابق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بقتل موظف بالخطأ، بدهسه تحت عجلات سيارته على طريق الواحات، والتي تصالح فيها مع أسرة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، وثبت ذلك من خلال خضوع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة من دمائه، وثبت منها إيجابية التحاليل، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهم فى ديسمبر من العام الماضي, لاتهامه بدهس المجني عليه "ش. س" 42 عامًا، سكرتيرًا بمحكمة جنوب الجيزة, وذلك أمام دريم لاند بطريق الواحات.
وأوضحت التحريات أن المتهم المتسبب في مقتل الضحية هو نجل "أ .ع.ت"، وزير الاستثمار الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه.
 

إقرأ ايضا

WhatsApp Image 2020-12-29 at 1.18.04 PM

الطب الشرعي يحسم جدل وفاة حاتم علي بأحد الفنادق

2717808-3844782

طليقة نجل «القذافي» ترتكب مجزرة في سوريا

ارشيفية

رسالة عاجلة من أمير قطر للملك سلمان

أخبار متعلقة

saud_2

هزت السعودية.. الكشف عن سبب مقتل فتاة "الخرج" على يد شقيقيها

من المصدر

يختم فروج النساء.. ابن سيرين يفك «عجائب المنامات»

Capture

كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

872597_0

الحبس 17 عامًا لرجل اغتصب زوجته ومنعها من وضع المكياج

96062Image1-1180x677_d

سمير صبري يفجر مفاجأة: سعاد حسني ماتت مقتولة في مشاجرة

202101091043394339

حبس «محارب السرطان» المزيف 4 أيام على ذمة التحقيق