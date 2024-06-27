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"قتلهم وراح يصيف".. القبض على المحامي سفاح الغربية قاتل والدته وأشقائه

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الخميس، 27-06-2024 11:28 ص

 

بعد أقل من 12 ساعة على ارتكابه للمجزرة التي قام بها بحق أفراد أسرته، نجحت جهود أجهزة الأمن في القبض على الشاب المعروف إعلاميا بـ "سفاح رستم"، بعد أن قام بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته وتقطيعه أجسادهم إلى أشلاء بمحافظة الغربية، وذلك بعد التوصل لمكان اختبائه بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

القبض على "سفاح رستم"

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط شاب عرف إعلاميا بـ"سفاح رستم" لاتهامه بإنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات أسرية وذلك في عزبة رستم بمركز قطور.

وأفادت مصادر أمنية بأنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعه أثناء اختبائه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وأعطي المستشار حلمي عطاالله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية تعليماته إلي رئيس نيابة مركز قطور بحبس المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان وانهاء تصاريح دفن الموتى

 

تفاصيل الواقعة

 

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ يوم الخميس.

 

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور  وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولي والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية لشقيقة المتهم " أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث ، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر  29 سنة ويعمل محامي.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم .

 

كما تم الدفع بسيارات اسعاف لنقل الضحايا حيث تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور .

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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