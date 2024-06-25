"عيب احنا كبرنا على الكلام ده".. مُسن يطعن زوجته بسكين في بطنها





خلافات زوجية مستمرة بين مصرفية وزوجها المسن لطالما انتهت بالصلح "عيب احنا كبرنا على الخناق والكلام ده" لكن تلك المرة غير سابقيها، لحظة غضب كادت تنتهي بأحدهما جثة والثاني خلف القضبان.

داخل مستشفى حكومي غرب الجيزة، بدت حركة غير مألوفة بقسم الاستقبال "في حالة خطرة واحدة مضروبة بسكينة في بطنها". تهرول الممرضة لتحضر الأدوات الطبية للطبيب المعالج أملا في إيقاف النزيف وإنقاذ حياة السيدة.

جهود الفريق الطبي أنقذت السيدة الخمسينية بعدما كادت تلفظ أنفاظها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى أخطرت قسم الشرطة التابعة له المصابة لتبدأ مهمة رجال المباحث الجنائية في جمع المعلومات وكشف الحقيقة.

تحريات المباحث الجنائية التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المصابة وزوجها الذي يكبرها بخمس سنوات تطورت إلى مشاجرة استل على إثرها الأخير سكينًا من المطبخ مسددًا لها طعنات في البطن.

بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي استعلمت عن حالة المصابة تمهيدًا لسماع أقوالها.