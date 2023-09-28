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"قبلات وملامسة"..ضحية جريمة المهندسين تكشف تفاصيل هتك عرضها

elaosboa61975-1
ارشيفية
الخميس، 28-09-2023 01:45 ص

 

أحال المحامي العام الأول لـ نيابات غرب القاهـرة الكلية، صاحب محل بقالة بسكو مصر، لاتهامه بالتعدي على فتاة صغيرة بشارع مصر والسودان، واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية .

 

نص أقوال الضحية:

 

ما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق - افهمناه ؟

ج/ اللي حصل ان انا امبارح كونت رايحه لعمو اشتري منه حاجه حلوه فلقيته بيقولي هاتي بوسه فانا عشان هو أكبر من بابا اديته بوسه في خده بس فوجئت بيه انه باسني من بؤي و مسكني من ايدي جامد وكان عايز يدخلني جوه المحل وانا قعدت أقوله لا لا لا وهو ماسكني من ايدي و بعد كده جريت منه وروحت قولت لماما علي اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك -افهمناه ؟

ج: الكلام ده حصل امبارح حوالي الساعة 4 العصر في المحل بتاع بسكو مصر

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر - افهمناه ؟

ج: كنت رايحه اشتري حاجه حلوه

س: من كان برفقتك آنذاك -افهمناه ؟

ج: كنت لوحدي

س: ما هي بادرة لقائك بالمتهم -أفهمناه ؟

ج: انا قولتله عايزه اندومي اللي على طول باخده يا عمو فقالي هاتي بوسه الأول

س: متى قام المتهم بالاعتداء عليكي و ما هي تفاصيل ذلك الاعتداء ؟

ج: اول ما قولتله عايزه الأندومي علي طول باخده فلقيته بيقولي هاتي بوسه فانا عشان هو اكبر من بابا اديته بوسه في خده بس فوجئت بيه انه باسني من بؤي و مسكني من ايدي جامد وكان عايز يدخلني جوه المحل وانا قعدت أقوله لا لا لا.

س: و ما الذي بدرد منك عقب ذلك -افهمناه ؟

ج: انا قعدت أقوله لالالا و صوتي علي فساب ايدي فانا جريت

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