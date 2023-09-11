الإثنين، 11-09-2023
11:18 ص
عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط
حضوريًا، ربة منزل واثنين من أبنائها بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة نجلها الثالث (حدث) بالسجن 10 سنوات، وغيابيًا لزوجها بالسجن المشدد 3 سنوات، لاحتجاز ابنة شقيق الأخير وتقييدها بسلسلة في أسطوانة بوتاجاز وإرغام شقيقتها على إنهاء حياتها بمركز الغنايم في أسيوط
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صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال، وفق موقع مصراوي.
تعود وقائع القضية رقم 2599 لسنة 2022 جنايات مركز الغنايم إلى تلقي مركز شرطة الغنايم بلاغا من " ادهم . ر . ع " 25 عاما ، ابن عم الضحية يفيد قيام " ملك . خ . ع " 12 عاما ، بإنهاء حياة شقيقتها " شيماء . خ . ع " 15 عاما بسبب تشاجرهما بسبب غسيل الملابس وانتقل الرائد علي جلال رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم إلى مسرح الجريمة
ليجد المجني عليها ملقاة على ظهرها بإحدى غرف المنزل ووجود ايشارب ملفوفا حول رقبتها.
اصطحب رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم المتهمة" ملك " إلى مركز الشرطة والتي اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض تحت تهديد من زوجة عمها وأبنائها وأقرت بتفاصيل ما حدث لها وأشقائها في منزل عمها.
قرر المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط
الكلية أحالت المتهمون " جملات . م . ي " و أبنائها " محمد و أدهم و كريم " محبوسون و زوجها " رمضان . هارب ، إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع وأخرى طفلة " ملك " شقيقة المجني عليه بأنهم قتلوا الطفلة " شيماء . خ . ع " عمدا مع سبق الإصرار فبيتوا النية واعدوا مخططا شيطانيا استهلوه بان أوعزوا إلى الطفلة شقيقة المجني عليها عقب إتمامهم الجريمة
بالا ملجأ من الخلاص إلا مقارفة جرمهم وقتلها لشقيقتها خنقا.
وقيام المتهمون جميعا باحتجاز الطفلة المجني عليها مدة تزيد عن عام بدون أمر احد الحكام المختصين بان قاموا باقتيادها عنوة إلى غرفة خالية من المنافذ وانقض عليها المتهم الخامس مكبلا قدميها بسلسلة حديدية في أسطوانة بوتاجاز ليشل حركتها وانتهكوا أدميتها وعذبوها بدنيا ونفسيا حالقين شعر رأسها مانعين عنها المأكل والمشرب فخارت قوتها وضعف بنيانها.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة احتجاز الطفلة " ملك "لمدة تقارب الـ 15 يوما بان قاموا باقتيادها عنوة إلى الغرفة رفقة شقيقتها المجني عليها وانتهكوا أدميتها وعذبوها بدنيا ونفسيا مانعين عنها المأكل والمشرب قاصدين من ذلك دفعها إلى ارتكاب قتل شقيقتها حتى ظنت إلا ملجأ من الحرية والخلاص إلا بعد الرضوخ لمطلبهم.