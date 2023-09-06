ضبط صيدلي التجمع المتحرش وفيديوهات طليقته تفضح ما يقوم به مع الفتيات في الصيدلية

الأربعاء، 06-09-2023
01:48 م
أمرت النيابة العامة، بتحريز بطاقة ذاكرة "كارت ميموري" مُقدمة من المحامية دعاء عباس التي قالت إنها تحوي فيديوهات تكشف تحرُّش صيدلي
بمدينة نصر بالفتيات.
كما قررت النيابة عرض "كارت الميموري" على إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لفحصه وإعداد تقرير فني بفحواه.
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من سيدة بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلي
وصاحب صيدلي
ة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).
اتهمت مُقدمة بالبلاغ الصيدلي
بالتحرش
بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلي
ة خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلي
ة، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.
وقدَّمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش
بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو في حقه.
ضبطت قوة أمنية المتهم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.