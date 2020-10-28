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في ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار .. هذا هو سر تطليقه لفاتن حمامة .. وعلاقة عمر الشريف بالأمر

عز الدين ذو الفقار
في ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار .. هذا هو سر تطليقه لفاتن حمامة .. وعلاقة عمر الشريف بالأمر
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:24 ص أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدم للسينما العديد من الأعمال الفنية وكان الزوج الأول للفنانة فاتن حمامة.

وفي حوار سابق كشفت الفنانة فاتن حمامة أسباب انفصالها عن عز الدين ذو الفقار ترجع إلى فارق السن بينهما الذي وصل إل 15 سنة .

وأضافت: زواجنا لم يكن ناجحا وعلاقتنا كانت تشبه علاقة التلميذ بأستاذه.

وتابعت: لم يكن لعمر الشريف علاقة بالأمر .. كنت أشعر بالملل بسبب غياب عز الدين ذو الفقار لفترات طويلة في تصوير وإخراج أفلامه وسألت نفسي ما إذا كنت سعيدة أم لا .. وعندما وصلت للإجابة تم الطلاق.
 

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