في ذكرى رحيله..«فاروق نجيب» الفنان المسيحي الذي حفظ القرآن كاملًا(فيديو)
فاروق نجيب
الثلاثاء، 19-01-202103:35 مالمصريون
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أنه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل، حيث رحل في مقل هذا اليوم عام 2014.
لا يعرف كثيرين أن الفنان الراحل فاروق نجيب ميخائيل،
تعلم في الكُتاب وحفظ القرآن وكان دائمًا يُصرح بأنه يعتز بالثقافة الإسلامية.
وتدارول رواد عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، فيديو يوثق لجوانب خفية من حياة الفنان الراحل، وكيف أصبح وحيدا وأصيب بالاكتئاب بعد وفاة زوجته،
و تجاهل الفنانين حضور عزائها.
كما
تتضمن وفاةه المأساوية، وجنازته التي لم يحضرها سوى فاروق الفيشاوي،
وعدد قليل من الفنانين.