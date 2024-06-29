أول رد من حسن الشافعي على اتهامات شيرين عبد الوهاب.. بيان

السبت، 29-06-2024
06:49 ص
نسمه عبد الوهاب
خرج الملحن حسن الشافعي
عن صمته ورد على تصريحات الفنانة شيرين
عبد الوهاب بشأن أزمة حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا" وعن كونها غير متحكمة فيما يتم نشره.
وأصدرت شركة "ذي بيمسنت للإنتاج الفني" لمالكها حسن الشافعي
بيانًا أوضحت خلاله تفاصيل أزمة الفنانة شيرين
عبد الوهاب ووصفت اتهاماتها بالادعاءات وأن القضاء هو الفيصل بينهما.
وجاء البيان كالتالي: "أعدننا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامون شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني، هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، ردًا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين
عبد الوهاب وببيان محاميها".
وأضاف البيان: "أولًا: الفنانة شيرين
عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 11/10/2018 والساري مدته من 2/9/2018، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ لك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين
عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 11/10/2018".
واستكمل البيان: "ثانيا الفنانة شيرين
عبد الوهاب كانت على علما يقينا بذلك التعاقد وما يؤكد ذلك، قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسيمًا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين
عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين
عبد الوهاب".
واختتم البيان بالتالي: "فلا يستقيم أن يتم التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من 4 سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب، وقيام الفنانة شيرين
عبد الوهاب بتاريخ 30/8/2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بالانستجرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي، ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك، وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهوهم ودعمهم لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوه أن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعليا قبل تاريخ التعاقد".
وأثارت الفنانة شيرين
عبد الوهاب جدلُا من خلال تسجيل صوتي عرضه الإعلامي عمرو أديب خلال إحدى فقرات برنامجه "الحكاية" وقالت: " أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيت، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني".
واستكملت:"التصريح اللي نزل نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي، وفيه أغاني جميلة جدًا جدًا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، لأن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي".