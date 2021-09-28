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نزار الفارس يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم على الهواء (فيديو)

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الثلاثاء، 28-09-2021 03:22 م

وجه الإعلامي العراقي نزار الفارس سؤالا صادما وغير متوقع للفنانة والراقصة فيفي عبده، وذلك خلال عرض البرمو الرسمي لحواره معها على قناة “الرشيد”.
وظهر في الفيديو الإعلامي نزار الفارس وهو يحاور فيفي عبده، ويوجه سؤالا لها: “هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟”، في وسط ذهول من الأخيرة.
وسيتم إذاعة اللقاء يوم الجمعة المقبل، للحديث عن أبرز محطاتها الفنية، ومواصفات فتى أحلامها، وموعد إعلان اعتزالها المجال الفني بشكلِ عام.
 

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