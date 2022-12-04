«أمنيت حياتي ألبس الحجاب».. حورية فرغلي تثير التفاعل بظهورها بالحجاب

الأحد، 04-12-2022
12:33 م
أثارت الفنانة
حورية فرغلي جدلًا كبيرًا بعد تصريحاتها الأخيرة التي انتشرت علي السوشيال ميديا.
وكان أبرز
تصريحات حورية فرغلي التي تعاطف معها الكثير معانتها بحياتها بعد عمليات التجميل
وتشوه جسمها ووجهها حيث إنها أدت فريضة الحج ٧ مرات وأشارت إلى أن إحدى
أمنياتها ارتدائها الحجاب
وتفاعل بعض رواد
السوشيال ميديا لنشر صور لحورية فرغلي بالحجاب
وتشجيعها علي هذه الخطوة.
وأثارت حورية
فرغلي تعاطف الجمهور معها بعد حديثها عن خلو القفص الصدري لديها من العظام بعد
خضوعها لـ 27 عملية في الأنف، قائلة: خلاص مبقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان
أحطه في مناخيري، والحمد لله إني بقيت أشم وأتذوق، راضية حاليًا بشكلي، ووصلت
لحالة من الصفاء، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يغير المحطة.
كما كشفت حورية
فرغلي سبب عدم مشاركتها في الكثير من الأعمال ووجودها بقوة على الساحة، قائلة: مش
بيتعرض عليا أعمال كتير زي الأول، لأن أنا مشكلتي إني ماليش علاقات في الوسط،
وماحدش بيعزمني في أفراح.
كما تحدثت حورية
فرغلي عن سبب عدم تواجدها في المهرجانات الفنية، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة
لا يتم دعوتها لحضور مهرجان القاهرة، مضيفة: مش بحب أروح المهرجانات إلا لو عندي
فيلم أو رايحة أتفرج على حاجة، وكنت أتمنى طبعًا أحضر مهرجان القاهرة السينمائي
لكن ما جتليش دعوة.
كما تطرقت حورية
فرغلي، للحديث عن تعاطفها مع الفنانة
ميرفت أمين بعد التنمر الذي تعرضت له، بسببب
انتشار صورة لها بدت فيها بملامح أكبر سنًا، قائلة: أكتر حد شعر بيها، وأحب أقول
للناس إن الشكل أو السن عامة هما الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نهرب منها، لكن
البني آدم من جوه بيفضل زي ما هو، وجماله الداخلي بيظهر على وشه، وهي مرت
بظروف قاسية وصحابها الأنتيم ماتوا وبقت
لوحدها.
كما تحدثت حورية
فرغلي عن مرورها بالعديد من الأزمات في حياتها، قائلة: أنا مش بتعرض غير للظلم في
حياتي، في العمليات والمرض، والناس اللي بطلت تكلمني وتشغلني، ومحدش هامُّه بمثّل
كويس ولا لأ، لكنهم شبهوني بمايكل جاكسون وقالوا مناخيرها شبه أبو الهول، وحطوا
صورتي أنا وأبو الهول وقالوا ما الفرق، رغم إن حاجة تشرفني إنهم يشبهوني به.
وعن جانب الحب
في حياتها، قالت: أنا ماتجوزتش وماخلفتش ونفسي أعيش قصة حب، لكن محدش بيتقدم لي،
وأنا أهم حاجة عندي الإنسان من جوه، وعمري ما فكرت في شكله، لكن الأهم يكون قلبه
كويس ويراعي ربنا فيا ومايخوّنيش.
وصرحت حورية
فرغلي أنها تتمنى ارتداء الحجاب
، قائلة: حجيت 7 مرات وعلاقتي بربنا كويسة ومش بسيب
الصلاة، وبدعي ربنا إنه يديني القدرة على الحجاب
لأن نفسي فيه.
واستكملت: أنا
ماعنديش عيلة ولا زوج ولا أولاد أنشغل بيهم، ولا أنا كملت اللي نفسي فيه في
التمثيل ولا اللي نفسي فيه في الدنيا، أنا في النص مش عارفة أكمل اللي عاوزاه في
التمثيل ولا عارفة أعيش حياتي، وأتمنى من ربنا إنه يقول لي هيحصل إيه.. هل هكمل في
التمثيل وهقدم كل الأدوار اللي بتمناها ولا هقابل شريك حياتي اللي مش هيهمه مناخيري
بايظة ولا لأ، ولا هيهمه أنا حلوة ولا وحشة.