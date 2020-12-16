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فيفي عبده: أنا محتاجة دعاء الناس عشان أرجع أرقص ونولع الدنيا تاني

فيفي عبده
فيفي عبده: أنا محتاجة دعاء الناس عشان أرجع أرقص ونولع الدنيا تاني
 
الأربعاء، 16-12-2020 09:04 ص المصريون
كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيلا جديدة عن المرض الذي تشعر مؤكدة أنه ليس خطيرا لكن احتاج لمدة طويلة من العلاج.

وقالت فيفي في فيديو لها: يا مساء الفل والياسمين على مصر أم الدنيا .. حبيت أوريكم اني كويسة وبخير.

وأضافت: بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدًا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة.

وأكدت فيفي عبده رغبتها في العودة للرقص من جديد قائلة: عايزين نولع الدنيا.

وتابعت: أنا محتاجة دعا الناس، وحرام كده اللي هما كاتبينه ومطلعين عليا إشاعات كتيرة جدًا، بس بطمنكم عليا وادعولي، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، وقعة وتزول إن شاء الله.
 

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