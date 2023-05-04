فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط فتاة من أسانسير ووفاتها في الحال

الخميس، 04-05-2023
01:02 م
وثّق
مقطع مصوّر لحظة سقوط سيدة من مصعد داخل مطار في إندونيسيا
إثر خروجها من الباب إلى
غرفة المصعد دون أن تنتبه.
ركبت
آيسياه سينتا ديوي (38 عامًا) المصعد في الطابق الثاني، وكانت في طريقها لمقابلة ابنة
أختها في منطقة تسجيل الوصول في مطار كوالانامو في ميدان في 24 أبريل/نيسان 2023.
وأظهرت
لقطات كاميرات المراقبة المرأة وهي تسير بهدوء في مصعد المطار قبل العبث بهاتفها، ثم
بدت محتارة عندما توقف المصعد والأبواب التي تواجهها لا تزال مغلقة.
ووفقا
لموقع dailymail، فإن الضحية كانت غير مدركة
أن هناك مجموعة أخرى من الأبواب خلفها فتحت، وبدأت تضغط بشكل مكثف على أزرار الطوارئ
أثناء محاولتها فتح الأبواب المغلقة.
واتصلت
المرأة بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة وهي تواصل الضغط على الأبواب المغلقة، لكن
سرعان ما فتحت الأبواب وخرجت المرأة وسقطت في فتحة المصعد.
اكتشاف
الواقعة استغرق أياما، إذ طلبت أسرة المرأة من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا
الاتصال بها، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار.
وعثر
الموظفون على الضحية بعد 3 أيام من الواقعة، عندما خرجت رائحة كريهة من المنطقة القريبة
من المصعد وتم استدعاء الموظفين للتحقيق.
وذكر
الموقع أنه جرى "اكتشاف جثتها في قاع المصعد، وتم انتشالها بعد عملية استمرت
5 ساعات".
وقالت
شرطة ديلي سيردانج إنها تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي، وبالتزامن استجوبت 12 شاهداً
من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن.