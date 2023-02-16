فيديو يثير ضجة سعودية.. منشآت تجبر النساء على خلع النقاب ووضع مكياج وبيان رسمي يرد





أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، بيانا بشأن ما تم تداوله حول امرأة ظهرت في فيديو تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملات لديها بخلع النقاب.

وقالت الوزارة أن فرقها الرقابية باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير بالخبر، واتضح أن المرأة التي تحدثت في المقطع المشار إليه؛ ليست عاملة في الأصل وأن ما تحدثت عنه لم ينطبق عليها في الأساس، وإنما جاء بناءً على مرئيات فردية، مؤكدة أن المقطع المتداول مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية.

ونبهت الوزارة إلى متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقها للتنظيم، وعدم التمييز في المعاملة، حيث ستوقع العقوبات المقررة نظاماً في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية.