فيديو من حفل الزفاف.. حلاق تركي يتزوج بريطاني متحول جنسيًا

الخميس، 07-03-2024
01:19 م
سادت حالة من الجدل بعد إعلان حلاق تركي
زواجه من رجل بريطاني متحول إلى امرأة.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الزوجين التقيا بينما كان الرجل المتحول إلى امرأة يقضي إجازته في اسطنبول مع شقيقته أثناء خضوعها لعملية جراحية، وأثناء تواجده في العاصمة التركية، تواصل الزوجان من خلال تطبيق مواعدة.
وصرح الزوجان المثيران للجدل أن اللغة لم تكن عائقًا في تواصلهما بفضل استخدامها لترجمة جوجل على مدار عام كامل قبل زواجهما.
وعلق التركي على زواجه: "لم أعتقد أبدا أنني سأتزوج، ولقد كان يوم زفافنا أفضل يوم على الإطلاق، لا أستطيع أن أصف ما شعرت به، كان يومًا ممتعًا حقًا، وكان وقتًا رائعًا مع جميع عائلتنا وأصدقائنا".