الخميس 07 مارس 2024
توقيت مصر 20:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد وصوله 50 جنيهًا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار في البنوك اليوم ليسجل هذا الرقم

"على رأي المعلم رضا.. عجبت لك يا زمن".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على التعويم

صدمة في السعودية.. وفاة شقيقتين سقطتا من لعبة هوائية

فيديو من حفل الزفاف.. حلاق تركي يتزوج بريطاني متحول جنسيًا

محامي سعودي يفاجئ يوتيوبر مصرية براتبه الشهري.. شاهد رد فعلها الصادم

بعد التعويم.. قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك رسميًا

صحيفة إيطالية تكشف كواليس زواج " كرستيانو وجورجينا " السري في المغرب

أول تعليق من نجيب ساويرس على تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك

الحكومة تعلن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان

أول ظهور لابن "ال باتشينو" من صديقته الكويتية

فيديو من حفل الزفاف.. حلاق تركي يتزوج بريطاني متحول جنسيًا

الخميس، 07-03-2024 01:19 م

 سادت حالة من الجدل بعد إعلان حلاق تركي زواجه من رجل بريطاني متحول إلى امرأة.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الزوجين التقيا بينما كان الرجل المتحول إلى امرأة يقضي إجازته في اسطنبول مع شقيقته أثناء خضوعها لعملية جراحية، وأثناء تواجده في العاصمة التركية، تواصل الزوجان من خلال تطبيق مواعدة.
وصرح الزوجان المثيران للجدل أن اللغة لم تكن عائقًا في تواصلهما بفضل استخدامها لترجمة جوجل على مدار عام كامل قبل زواجهما.
وعلق التركي على زواجه: "لم أعتقد أبدا أنني سأتزوج، ولقد كان يوم زفافنا أفضل يوم على الإطلاق، لا أستطيع أن أصف ما شعرت به، كان يومًا ممتعًا حقًا، وكان وقتًا رائعًا مع جميع عائلتنا وأصدقائنا".

إقرأ ايضا

IMG-20240307-WA0018

"على رأي المعلم رضا.. عجبت لك يا زمن".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على التعويم

IMG-20240307-WA0016

محامي سعودي يفاجئ يوتيوبر مصرية براتبه الشهري.. شاهد رد فعلها الصادم

IMG-20240307-WA0011

أول تعليق من نجيب ساويرس على تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك