فيديو متداول.. الدفاع الجوي يسقط هدفاً اقترب من الحدود المصرية





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمنظومة الدفاع الجوي المصرية "بيتشورا" سوفيتية الصنع وهي تتصدى لهدف في سماء البلاد.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "لحظه تعامل قوات الدفاع الجوي مع هدف جوي مجهول المصدر بعد اقترابه من الحدود المصرية في منطقة البحر الأحمر وإسقاطه"، حيث لم يتسن لنا التأكد من صحة الفيديو ومصدر المعلومات الواردة وومن تسجيله.

كما أنه لم يتم إصدار تصريحات رسمية حول هذا الفيديو في مصر.