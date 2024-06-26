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"يورغن كلوب" يلغي رحلته لمصر بسبب قطع الكهرباء.. إليكم القصة

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الأربعاء، 26-06-2024 01:38 م


شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضجة كبيرة بعد منشور من صفحة تحمل اسم المدير الفني السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب ويعلن من خلاله إلغاء رحلته إلى مصر، بسبب انقطاع الكهرباء.

والحقيقة أن من نشر هذا المنشور هو وفقًا للصفحة نفسها عبارة عن "fan page" وليست صفحة رسمية للمدير الفني الألماني على موقع فيسبوك.

لا يوجد ليورجن كلوب صفحة رسمية على فيسبوك من الأساس، والحساب الوحيد للمدير الفني الألماني على مواقع التواصل الاجتماعي، هو على منصة إنستغرام، وتم الإعلان عن إنشائه من خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول قبل شهور، ليوجه من خلاله المدير الفني رسالة إلى جماهير ليفربول، ويعلن من خلاله عن خبر رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم.

بينما الصفحة التي أعلنت عن إلغاء رحلة يورغن كلوب إلى مصر- على لسانه- عبر موقع فيسبوك، تم تأسيسها في شهر مايو عام 2022، ووفقًا لبيانات موقع فيسبوك، يديرها 4 أشخاص من مصر.

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