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فيديو مبكي لعروس العراق تشيع والدها بعد وفاته متأثرًا بإصابته في حريق حفل الزفاف

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فيديو مبكي لعروس العراق تشيع والدها بعد وفاته متأثرًا بإصابته في حريق حفل الزفاف

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عروس العراق
الأربعاء، 04-10-2023 11:20 ص

وثق مقطع فيديو انهيار الفتاة العراقية المعروفة إعلاميا ب "عروس الحمدانية" وهي تشارك في جنازة تشييع جثمان والدها، والذي لقي مصرعه اليوم متأثرا بإصابته في حريق قاعة الزفاف بالحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق الأسبوع الماضي.
وأظهر الفيديو العروس وهي تسير وراء نعش والدها، وترتدي ملابس سوداء وتسير بجانب عريسها وامرأة أخرى وبدت في حالة انهيار تام، وتبكي وتردد "ياربي"، فيما حاولت سيدة تهدئتها.
الجدير بالذكر أعلنت دائرة صحة نينوى، ارتفاع عدد ضحايا فاجعة حريق قاعة الأفراح بالحمدانية إلى 119 شخصاً.
وفقدت العروس عشرة من أفراد عائلتها بينهم والدتها وشقيقها في هذه الفاجعة .


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