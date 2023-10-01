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أول ظهور لعروسي العراق بعد مصرع 100 شخص في فرحهما.. ماذا قالا؟

أول ظهور لعروسي العراق بعد مصرع 100 شخص في فرحهما.. ماذا قالا؟

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العروسان
الأحد، 01-10-2023 11:24 ص

ظهر عروسا كارثة قاعة الأفراح بالحمدانية بالعراق في مقطع فيديو جديد يعلقان عما حل بهما ليلة الزفاف حيث التهم حريقا القاعة وقتل أكثر من 100 من المعازيم.

 

وقال العريس في الفيديو الذي التقط من منزله وهو يجلس بجانب العروس: ليه الحزن يجينا، وليه ماكو نفرح شوية، الحياة ما عطتنا مجال نفرح الحياة صعبة.

يذكر أن صديق العريس قال إن "ما حصل ليلة الكارثة، لم يكن بسبب الألعاب النارية لوحدها، نعم أن الألعاب النارية طالت جزءا من سقف القاعة، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد، واستمر حريق أجهزة التبريد لأكثر من نصف ساعة ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران.

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