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فيديو لشاب سعودي يبهر الجميع بجلوسه على الهواء

cdn4.premiumread
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الإثنين، 21-02-2022 11:26 ص

تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق جلوس شاب سعودي بطريقة عجيبة بدون كرسي على رصيف بأحد شوارع المملكة، الأمر الذي أثار تباين الآراء بين المغردين.
وأظهر الفيديو الشاب وهو يجلس بطريقة غريبة في الهواء وكأنه يجلس على كرسي ولكنه غير ظاهر، فيما استخدم شخص آخر عصا مررها من أسفله للتأكد من عدم وجود شيء.
وأثار الفيديو استغراب الجميع، فيما اعتبر البعض أن ما فعله ليس خدعة ولكنه وصل إليه بتدريب شاق، بينما لم يصدق البعض ما فعله كونه أمرًا شديد الغرابة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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