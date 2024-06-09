فيديو صادم للحظة استخراج امرأة من بطن ثعبان ضخم

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ثعبان
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الأحد، 09-06-2024 12:12 م


أعلن مسؤول إندونيسي، ، العثور على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا.

وعثر زوج فريدة (45 سنة) وسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، عليها داخل ثعبان يبلغ طوله حوالى خمسة أمتار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم القرية سواردي روسي قوله إن فريدة، وهي أم لأربعة أولاد، اختفت مساء الخميس، ثم بدأت عملية البحث عنها.

وأوضح أن سكان القرية بحثوا عنها في المنطقة وسرعان ما رصدوا "ثعباناً بطنه كبير. فقرروا أن يشقوه ليظهر أمامهم رأس فريدة". وكانت المرأة بكامل ملابسها.

 

 

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