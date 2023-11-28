فيديو.. امرأة تلقي زوجها من الطابق الثاني بسبب خيانته لها

ارشيفية



قامت امرأة تركية برمي زوجها من الطابق الثاني عبر شرفة المنزل بعد جدالٍ بينهما حول اتهامه بارتكاب خيانةٍ زوجية.

وأظهر مقطع فيديو المرأة وقد ذهبت إلى المكان الذي وقع فيه زوجها وهي تحمل السكين وتقول: "هذا هو ثمن الخيانة"، وتضيف مخاطبة زوجها: "كن رجلاً واهتم بي".

وبحسب وسائل إعلامٍ تركية، وقع الحادث في منطقة دميرطاش باربوروس في منطقة عثمان غازي الواقعة بولاية بورصة.

وأشارت إلى أن الزوج يتلقى العلاج في المستشفى، وألقت الشرطة القبض على الزوجة.



