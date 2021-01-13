صدمة.. جلسة تصوير عارية لفنانة عربية شهيرة بمجلة إسبانية

الأربعاء، 13-01-2021
11:07 ص
المصريون
حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب عقب ظهور الفنانة
وعارضة الأزياء المثيرة للجدل "مريم البشير
"، ابنة القيادي بجبهة
"البوليساريو" "البشير مصطفى السيد"، في جلسة تصوير
جريئة
"شبه عارية
تماما" بمجلة "FHM" الأسبانية.
وظهرت الفتاة وهي شبه عارية
على غلاف وصفحات مستعرضة جسمها في وضعيات مختلفة ذات إيحاءات
جنسية، كما ظهرت في صور داخل المجلة وهي دون ملابس وتغطي أجزاء صغيرة حساسة من
جسدها بقطعة قماش بيضاء.
وحسب مواقع محلية مغربية، فقد انتشرت الصور المثيرة للجدل كالنار في الهشيم
على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ذكرت بعض المصادر المقربة من الجبهة الإنفصالية في
المغرب،
أن أغلب القياديين بالمنطقة مستاؤون من فضيحة ابنة القيادي المذكور ،
مستغربين من عدم إبدائه أية ردة فعل اتجاه جراءة ابنته، التي يطلق عليها البعض
مايا خليفة.
وولدت "مريم البشير
" سنة 1988 في مخيمات "تندوف" وعاشت
طفولتها هناك إلى حين بلوغها 13 سنة، حيث انتقلت إلى إسبانيا ثم إلى الولايات
المتحدة الأمريكية ثم الجزائر، لتعود إلى الديار الإسبانية وتستقر بها حاليا، حيث
تشتغل عارضة أزياء وممثلة، حيث شاركت في بعض الأعمال الفنية الإسبانية من ضمنها
الفيلم المستوحى من حياة “El Niño” سنة 2014.