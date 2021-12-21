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فنانة لـ أدهم نابلسي: «فايت على جهنم إن اعتزلت أو لا».. والجمهور يرد عليها

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الثلاثاء، 21-12-2021 12:28 م


هاجمت الممثلة السورية من أصل فلسطيني فداء الكبرا الفنان الأردني أدهم نابلسي على خلفية اعتزاله الفن الذي أشار فيه أنه الطريق الذي لا يرضي الله مما استدعى هذا الرد منها فكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: " ما تخاف فايت على جهنم إن اعتزلت او لا، يكفي غلاظة وترند" .
واعتبرت الممثلة أنه كان بإمكان أدهم إعلان خبر اعتزاله من دون التطرق إلى موضوع الدين والصلاة: "بلاها الغلاظة والمفاجآت آخر السنة على أساس خلصنا بقا".
وأكدت أن صوت أدهم نابلسي يستفزها كثيرا، وكان الأجدر به أن يعد للعشرة قبل إعلان اعتزاله: "اعتذر عن هذا الكلام، ولكن لا جدوى من الترند والعالم مش هبلة، فهذا رأيي بالموضوع وما حدا يربح الله جميلة انه يترك كل شيء لإرضاء رب العالمين".
وأشارت إلى أنه وفق كلام أدهم النابلسي فإن كل الفنانين (كفار)، وهذا أمر مرفوض بخاصة أن هناك عددا من الفنانين يصلون ويخافون ربهم حسب قولها. وتابعت أنها لم تكفر من خلال هذا التصريح، وليس بالضرورة الإفتاء بالحرام والحلال لأن الله لم يضع أوصياء على أحد، متهمة المتابعين بقلة الأخلاق بعدما قرأت تعليقاتهم المسيئة : "منا مضطرين كفنانين، مطربين او ممثلين نكون بنفس الكفة كل واحد الله بيعرف طبيعته.. الله يهدي من يشاء، ولكن ليس من الضروري الاعلان عن هل الخير".
وختمت: "جد ما اشطركم بوضع التهم والسخافات وأهم شي انكم بتعرفوا الله، اتركوني وشأني والفهم فائض عندكم".
يأتي ذلك بعد أن رد الجمهور على هجومعا على أدهم نابلسي، موجهين لها انتقادات لاذعة، متسائلين عن سبب غضبها من ذكر الفنان سبب اعتزاله برضاء الله.
 

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