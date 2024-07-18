فنانة شهيرة: وقفت الغناء منذ حرب غزة وربنا هيغضب علينا





هاجمت الفنانة سمية درويش المطربين الذين يؤدون أعمالهم الفنية في ظل الأحداث التي يشهدها قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الأطفال الأبرياء ظلمًا.

وقالت سمية درويش، إنها لم تطرح أعمال غنائية منذ طرحها أغنية أذاني بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من حروب على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت سمية درويش: أغنية أذاني كانت من إنتاج شركة روتانا وبعدها وقفت، والحقيقة الشركة مقصرتش في حاجة وصورنا واشتغلنا على كذا غنوة ولكن أنا شايفة إن مش صح أن الواحد ينزل أغاني في ظل الأحداث اللي بيعشها الشعب الفلسطيني.

سمية درويش تهاجم الفنانين: بيلهوا الناس عن أحداث غزة

وأكملت سمية درويش: الناس اللي بتقول لأزم نشتغل علشان الدنيا تمشي، أنا مش مقتنعة بالكلام ده خالص، وحاسه إن ربنا هيغضب على كل واحد عامل نفسه مش واخد باله من اللي بيحصل.

وواصلت سمية درويش حديثها قائلة: الفنان لما بيغني بيلهي الناس، هل الجمهور بعد ما بيسمع أغنية بيقول قل هو الله أحد لا طبعا بيقولوا الله على الغنى، أنا مش ناقصة الهي الناس، اللي شايف موضوع فلسطين واللي بيحصل فيهم عادي ميستحقش إنه يكون مؤمن بالله.

أعمال سمية درويش

يذكر أن سمية درويش طرحت مؤخرًا أغنية أذاني عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات وائل توفيق، وتوزيع وألحان محمود صبري، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

كلمات أغنية اذاني

وجاءت كلمات اغنية أذاني كما يلي: ما بقيتش عارفة مين أنا ورايحة فين، شايلة إيه السنين عني مخبياه، عايشة وبشوف كثير وقاصدة كل خير، المشهد الأخير مصدومة في الحياة، أذاني قلبي وحب قلبي أذاني، خلاني أحبه وبعد حبه رماني، ما بقولش مش هعيش لو في إيه، أنا لما أروح ماجيش وأقفل ولا ألف باب، أنا اللي أهون عليه مشغلش نفسي بيه، أروح وأعاتبه ليه خسارة فيه العتاب.