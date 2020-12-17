فنانة شهيرة تهاجم والدتها على الملأ: يا ترى فكرتي في المشاكل اللي هتحصلي بعد كلامك؟

الخميس، 17-12-2020
08:35 ص
المصريون
خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك
عن صمتها وكشفت مفاجآت مدوية بشأن ما قيل عن تسببها في الحكم على والدتها بالسجن بعد اتهامها بسرقة 200 ألف جنيه منها.
وقالت حلا في بيان عبر صفحتها بـ انستجرام إنها لم ترفع قضية على أمها وأن الكثير من الأمور سوف تظهر للناس خلال الفترة المقبلة.
و عاتبت حلا أمها على الفيديو الذي نشرته تهاجمها فيه قائلة: هل أمي فكرت شو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها؟
وأضافت: أنا كل لقاء أقول مهما أمي سوت فيني أتظل أمي وأظل أحبها وأتمنى لها الخير.