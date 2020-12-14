سارة الغامدي عن حلا الترك: «وقحة..أتمنى ما نشوف وجهها في السعودية»

الإثنين، 14-12-2020
03:14 م
المصريون
شنت الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي، هجومًا حادًا على الفنانة البحرينية
الشهيرة حلا الترك
، بسبب رفع الأخيرة قضية أمام المحكمة على والدتها منى السابر
وحصولها على حكم بسجن والدتها عامًا.
وطالبت "الغامدي" بمنع "الترك" من دخول السعودية
وإقامة أي حفلات أو المشاركة بأي فعاليات فنية، واصفة ما فعلته مع والدتها بأنها
"وقاحة".
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"حلا الترك
الطفلة إللي كانت قبل سنوات تغني للأطفال ويشوفونها الأسر الخليج
ية والسعودية مثال
أعلى لأبنائهم توصل لعمر الـ19 وتعق والدتها وترفع عليها قضيه وتبي تسجنها بدعم من
جدتها لأبوها، اتمنى ماعاد نشوف وجهها في أي مهرجان أو حفلات بالسعودية".
وأضافت: "بكرا أبناؤكم إللي متأثرين فيها تلقونهم بالمحاكم يرفعون
قضايا عليكم، ويتمردون عليكم، مثل هالشخصيات تؤثر في المجتمع والأبناء، خصوصا أنها
كانت تغني للأطفال وجيلها متأثر فيها ومني لهيئة الترفية بالسعودية منعها من اي
نشاط فني في بلدنا".
ونشرت مقطع فيديو لوالدة حلا وهي تبكي وعلقت عليه: "وين وحدة بالله
ترفع قضيه على والدتها وش هالجرأه والوقاحة اللي توصل للعقوق؟؟".