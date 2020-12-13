فنانة تحصل على حكم ضد والدتها بالسرقة .. والأم: كنت محتاجة وعايزة المطربة أحلام تتدخل

الأحد، 13-12-2020
08:32 ص
المصريون
كشفت منى السابر
- والدة الفنانة البحرينية حلا الترك
- بتدخل المطربة الإماراتية أحلام للصلح بينها وبين ابنتها.
وحكم القضاء البحريني على منى السابر
بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاستيلاء على أموال ابنتها.
وقالت منى: أنا ما أنكرت الأمر والحكم فُهم بشكل خاطيء ، والد حلا ما يدفع نفقتي منذ أشهر طويلة وأنا أعيش في شقة بالإيجار وبسبب نفقات الأولاد أخذت هذا المبلغ ولو كان والد حلا يرسل النفقة ما حدث كل هذا الأمر .
وأضاف: توقفت عن دفع أقساط سيارتي ودبرت أموال دراسة أبنائي بالكاد ، وحلا رفعت علي قضية بتهمة الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي وأطلب من الفنانة أحلام تتدخل في الأمر لكي تنصح حلا تكف عن ذلك.